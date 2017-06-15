Минобороны России: ракетные установки США могут использоваться против сирийской армии

Минобороны России прокомментировало сообщение о переброске установок ракетной артиллерии HIMARS из Иордании в Сирию. Они размещены на американской базе Танф в пограничном с Иорданией и Сирией районе, сообщал ранее Reuters со ссылкой источники.

Размещение оружия на территории страны должны быть согласованы с правительством суверенной страны, отметили в российском военном ведомстве. «Дальность применения реактивных систем HIMARS не позволяет оказывать поддержку подконтрольным США отрядам «Сирийских демократических сил», действующим против террористов ИГ в Ракке», – говорится в сообщении Минобороны. Террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России.

В министерстве напомнили, что международная коалиция уже не раз наносила удары по правительственным войскам Сирии, расположенным вблизи Иордании. «Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS», – отмечается в комментарии Минобороны России.