СМИ сообщили о планах переселить в «Москва-сити» Минэкономразвития и еще три ведомства

Четыре министерства во второй половине 2018 г. могут переехать в «Москва-сити». Это Минстрой, Минэкономразвития, Минкомсвяз и Минпромторг. Как пишет «Коммерсантъ», проработать такую возможность поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Днем ранее «Русская служба ВВС» сообщила, что в «Москва-сити» может переехать Минэкономразвития, что руководитель ведомства Максим Орешкин уже разработал такой план и согласовал его с Медведевым. По информации источников службы, вслед за этим министерством в «Москва-сити» могут переехать Минстрой, Минпромторг и Министерство по делам Северного Кавказа.

«Коммерсантъ» ссылается на письмо Орешкина, министра промышленности Дениса Мантурова, министра связи Николая Никифорова и министра строительства Михаила Меня премьер-министру о возможности переезда. На письме стоит резолюция Медведева с поручением проработать эту идею первому вице-премьеру Игорю Шувалову, Орешкину и министру финансов Антону Силуанову, чиновникам рекомендовано учитывать «минимизацию затрат на содержание ведомств и решение организационных задач». Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила, что проект переезда существует и что его детали прорабатываются.

Упомянутые изданием четыре министерства занимают около 300 000 кв. м в 16 зданиях в центре Москвы. В письме министров указано, что на каждого сотрудника сейчас приходится 47 кв. м, в том числе неиспользуемого пространства, и что нынешние здания требуют ежегодных расходов на ремонт. В результате переезда они будут занимать около 70 000 кв.м, говорит источник газеты, близкий к обсуждению проекта, это позволит сэкономить около 1 млрд руб. в год на коммунальных расходах. Поручить подготовку и реализацию проекта авторы обращения предлагают Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Реализовать переезд планируется во второй половине 2018 г. Окупить переезд предлагается за счет реализации площадей, которые освободятся, консультации с Москвой на этот счет еще не проводились.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила, что проект переезда существует и что его детали прорабатываются. В АИЖК проект не комментируют.

Наиболее вероятным новым адресом министерств источники «Коммерсанта» называют здание комплекса «IQ-квартал» в «Москва-сити». Девелопером этого проекта является подконтрольная группе ВТБ компания «Галс-Девелопмент», сказал один из собеседников издания. В пресс-службе «Галс-Девелопмент» от комментариев отказались, близкий к компании источник сказал, что переговоры идут, но договоренностей не достигнуто. Другой возможный адрес - свободные площади в проектах Capital Group. Представитель этого девелопера в четверг от комментариев отказался.

По данным Colliers International, в общей сложности на территории «Москва-сити» сейчас пустуют 247 000 кв. м офисных площадей, пишет «Коммерсантъ». В «IQ-квартал» пустует 88 000 кв. м, в зданиях «Око» Capital Group - 72,9 000 кв. м, указывают консультанты.

Информацию о плане переезда Минэкономразвития «Русская служба ВВС» узнала от источников в министерстве, аппарате правительства и в администрации президента. Тимакова не прокомментировала ВВС информацию, а представитель Минэкономики на звонки ВВС не ответила. Источник службы в одной из управляющих компаний офисных центров в «Москва-сити», сказал, что в скором времени в одной из башен ожидали переезд «неких госструктур». В аппарате правительства идею переезда называют имиджевым жестом, который нужен, чтобы показать новые подходы руководства министерства к управлению. Также Орешкин «намерен кардинально обновить и омолодить кадровый состав ведомства».

В пресс-службе Минстроя ВВС сказали, что ведомство никуда не планирует переезжать, в Минпромторге на вопрос не ответили, в Минкавказа планы переезда отрицают. Общая идея переезда обсуждалась, но никакого решения не принято, сказал источник, близкий к одному из министерств.