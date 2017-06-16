Путин: у меня нет такого богатства, как говорят

Президент России Владимир Путин назвал «чушью» информацию о том, что у него имеются банковские счета на Кипре. Об этом он сообщил в интервью в фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Всего фильм состоит из четырех частей, последняя из которых была показана 15 июня на кабельном канале Showtime.

«Нет, нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы», - ответил российский лидер на соответствующий вопрос Стоуна.

Путин подчеркнул, что у него нет «такого богатства, о котором говорят» на Западе. Президент отметил, что не видит в богатстве большого счастья. «В условиях кризиса, что делать с этими активами. Как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого», - сказал он.

«Вы гораздо более богатый человек, чем те, которые имеют на своих счетах большие деньги, - подчеркнул российский лидер, говоря о режиссере. - У вас есть свое мнение, у вас есть талант. Вы имеет возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают, в гробу карманов нет, с собой не унесешь».