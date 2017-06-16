Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль

Утром в пятницу, 16 июня, скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль, передает издание Bild. Коль умер в своем доме в Людвигсхафене. Ему было 87 лет.

С 1982 по 1998 г. Коль был канцлером ФРГ - единственный пока немецкий политик, занимавший этот пост четыре срока. Он вошел в историю как «канцлер единства», именно при нем произошло объединение Германии, отмечает ТАСС. В отношениях Германии с Россией выделяется «эпоха большой дружбы» первого президента России Бориса Ельцина и Гельмута Коля.

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель считалась протеже Коля до тех пор, пока он не был вынужден покинуть пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) после коррупционного скандала, разразившегося после выборов 1998 г. Выборы канцлера Коль проиграл кандидату от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Герхарду Шредеру. Стало известно, что экс-канцлер не обнародовал получение партией на протяжении нескольких лет финансовых средств минимум на 2,1 млн евро. Факт коррупции не был доказан, Коль отрицал все обвинения.

Коль родился в городе Людвигсхафене (регион Рейнланд-Пфальц) в семье католиков 3 апреля 1930 г. В конце Второй мировой войны он был призван в ряды вермахта, однако в боевых действиях не участвовал. Еще в школе он вступил в ХДС. Коль изучал социальные и политические науки во Франкфуртском и Гейдельбергском университетах.

В 1953 г. он стал членом правления ХДС в Рейнланд-Пфальце, в 1959 г. был избран председателем районного отделения ХДС в Людвигсхафене. С 1966 г. Коль уже был членом федерального правления ХДС, а в 1968 г. получил пост зампредседателя партии ХДС.

С 1969 по 1976 г. Коль был премьер-министром Рейнланд-Пфальца. В 1976 г. на выборах в бундестаг он впервые выдвигался на пост канцлера от ХДС. Блок ХДС тогда получил на выборах 48,6% голосов, но тем не менее выборы были проиграны и к власти пришла социально-либеральная коалиция. После выборов Коль ушел в отставку и возглавил фракцию партии в бундестаге. Коль был депутатом бундестага с 1976 по 2002 г.