«Роснефть» не будет подавать иск к Financial Times

«Роснефть» и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин не станут подавать иск к газете Financial Times. «Это более не актуально. Как нетрудно заметить из нашего взаимодействия, имевшие место в прошлом недоразумения более неактуальны. У нас нормальные рабочие профессиональные взаимоотношения», — сообщил RNS официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

О том, что Игорь Сечин вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровом могут подать совместный иск к изданию, стало известно 12 апреля. Тогда «Роснефть» распространила их совместное заявление, в котором публикация о конфликте Сечина и Кадырова называлась «лживыми измышлениями».

Financial Times со ссылкой на источники сообщила о разногласиях Сечина и Кадырова на почве обсуждений продажи местным властям активов компании. Трения между Сечиным и Кадыровым газета привела как один из примеров противоборства серьезных игроков внутри Кремля и по всей России, борьба между которыми и амбиции которых, по мнению источников, угрожают власти Владимира Путина сильнее, чем Алексей Навальный.

Так, по данным издания, после критических заявлений Кадырова в адрес «Роснефти» якобы было решено проверить, существует ли «связь с Чечней» у совершившего теракт в петербургском метро 3 апреля.