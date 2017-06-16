Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Коля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с кончиной «авторитетнейшего государственного деятеля, одного из патриархов европейской и мировой политики» Гельмута Коля.

«С именем этого выдающегося человека связаны важнейшие события современной германской истории. Долгие годы занимая пост федерального канцлера, Коль сыграл ключевую роль в прекращении холодной войны и объединении Германии», - сообщили в Кремле.

«Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства», - отметил в телеграмме Путин.