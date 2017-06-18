Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии выросло до 62

Жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии, по последним данным, стали 62 человека, более 50 пострадали, сообщает AFP со ссылкой на данные правительства. Ранее сообщалось о 43 погибших.

Пожар вспыхнул в субботу во второй половине дня в муниципалитете Педроган-Гранди, огонь быстро распространяется в нескольких направлениях. Около 900 пожарных и 300 единиц техники привлечены к тушению.

Посольство России в Португалии рекомендовало российским туристам избегать посещения районов, охваченных огнем. «Ввиду экстремальных погодных условий красный, высший, уровень опасности установлен для округов Лиссабон, Сантарень, Сетубал и Браганса. Посольство рекомендует российским туристам проявлять повышенную бдительность и осторожность, по возможности воздерживаясь от посещения этих районов страны», — говорится в сообщении посольства. Информация о пострадавших или погибших в результате пожара россиянах не поступала.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил трехдневный траур. По словам премьера, «страна столкнулась с такой человеческой трагедией, которой не было на памяти португальского народа».