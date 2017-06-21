Публикацию данных об отзыве иска «Роснефти» к «Системе» суд объяснил техсбоем

Арбитражный суд Башкирии связал с техническим сбоем в электронной картотеке публикацию там информации о том, что «Роснефть» якобы отозвала иск на 170,6 млрд руб. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу суда. «Мы направили запрос в техническую поддержку, чтобы специалисты устранили неполадки», - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее ТАСС сообщил, что арбитраж по обращениям СМИ начал проверку после того, как в среду в электронной картотеке стали недоступны материалы дела о тяжбе «Роснефти» и АФК «Система». Агентство сообщало, что при переходе к материалам дела всплывала надпись: «Приносим извинения. Возник тайм-аут запроса. Это связано с перегруженностью сервиса», хотя доступ к материалам других дел был открыт.

20 июня в базе арбитражных дел башкирского арбитража было зарегистрировано ходатайство об отказе «Башнефти» и «Роснефти» от иска к АФК «Система» и ее «дочке» на 170,6 млрд руб. Представитель суда подтвердил «Ведомостям», что суд действительно получил ходатайства, но кто конкретно их подал (имена и фамилии юристов), он не назвал. В законности требований истцов будет разбираться суд. По состоянию на 16.14 мск ходатайство об отказе от иска с сайта kad.arbitr.ru было удалено.

Представитель «Роснефти» сказал, что компании ходатайство не подавали и не собирались, а то, что оно было зарегистрировано, «недоразумение». По его словам, письмо об отказе от иска поступило в арбитраж на поддельном бланке «Роснефти», с поддельными подписями топ-менеджеров компании. Сразу после регистрации в электронной системе представители «Роснефти» дезавуировали ходатайство, говорит ее представитель. «Роснефть» заявила, что намерена пожаловаться в правоохранительные органы на подлог документа.