Арбитраж Башкирии проверяет, что случилось с данными об иске «Роснефти» к АФК «Система» в картотеке суда

Арбитражный суд Башкирии начал проверку после того, как в среду в электронной картотеке стали недоступны материалы дела о тяжбе «Роснефти» и АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Как сообщила ТАСС представитель суда, проверка инициирована по обращению средств массовой информации. По ее словам, в картотеке в целом «все прозрачно, все там отражается». Однако при переходе к материалам дела всплывает надпись: «Приносим извинения. Возник тайм-аут запроса. Это связано с перегруженностью сервиса». Доступ к материалам других дел открыт.

20 июня в базе арбитражных дел башкирского арбитража было зарегистрировано ходатайство об отказе «Башнефти» и «Роснефти» от иска к АФК «Система» и ее «дочке» на 170,6 млрд руб.

Представитель суда подтвердил «Ведомостям», что суд действительно получил ходатайства, но кто конкретно их подал (имена и фамилии юристов), он не назвал. В законности требований истцов будет разбираться суд. По состоянию на 16.14 мск ходатайство об отказе от иска с сайта kad.arbitr.ru было удалено.

Представитель «Роснефти» сказал, что компании ходатайство не подавали и не собирались, а то, что оно было зарегистрировано, «недоразумение». По его словам, письмо об отказе от иска поступило в арбитраж на поддельном бланке «Роснефти», с поддельными подписями топ-менеджеров компании. Сразу после регистрации в электронной системе представители «Роснефти» дезавуировали ходатайство, говорит ее представитель. «Роснефть» заявила, что намерена пожаловаться в правоохранительные органы на подлог документа.

Представитель АФК «Система» комментировать это не стал.