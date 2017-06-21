В Кремле пообещали ответить взаимностью на расширение санкций США

Ответ России на расширение США санкционного списка будет основан на принципе взаимности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия - это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно», - заявил Песков. Он добавил, что конкретные меры уже обсуждаются.

20 июня власти США расширили санкции в отношении России. В санкционный список внесены 19 физических лиц. Среди них спецпредставитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков, прокурор Республики Крым Олег Камшилов, замминистра экономического развития Сергей Назаров, министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, президент холдинга охранных структур «Волк» Геннадий Никулов, гендиректор ИФД «Капиталъ» Ольга Плаксина, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и др. Санкции также введены в отношении чиновников самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Среди организаций - небольшие региональные банки, которые открыли представительства или филиалы в Крыму: «Рублев», Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк и «Северный кредит». Среди финансовых структур также АО «КБ «ИС банк», банк «Таатта», ЦМРБАНК (ООО), ПАО «Банк ВВБ», ИФД «Капиталъ» (владеет долей в «Русской медиагруппе»), Крымская первая страховая компания (КПСК).

Санкции были введены в отношении «Транснефти» и ее дочек: АО «Связьтранснефть», ООО «Транснефть финанс», АО «Транснефть-Диаскан», ПАО «Транснефтепродукт», ООО «Транснефть-медиа», АО «Транснефть-метрология», ООО «Транснефть-охрана», АО «Транснефть-подводсервис», АО «Транснефть-Прикамье», АО «Транснефть-Приволга», АО «Транснефть-Север», АО «Транснефть-Сибирь», АО «Транснефть - Центральная Сибирь», АО «Транснефть-Урал». В нефтяной компании отказались от официальных комментариев.