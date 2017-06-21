Истребители НАТО вновь сопроводили самолет Шойгу над Балтикой

Несколько истребителей НАТО сопроводили самолет министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Российский самолет возвращался из Калининграда, где Шойгу провел заседание коллегии Министерства обороны России.

Как сообщает «Интерфакс», самолеты НАТО не пытались приблизиться к российскому борту, оставаясь на значительном удалении. Самолет Шойгу сопровождали российские истребители-бомбардировщики Су-34.

Вот уже второй инцидент с самолетом российского министра за сегодня. В среду утром к самолету Шойгу, который направлялся в Калининград, пытался приблизиться натовский истребитель F-16. Однако ему пришлось уйти в строну, так как истребитель Су-27 из эскорта министра приблизился к F-16 и выполнил правый крен, демонстрируя подвешенные ракеты Р-73 и Р-27.