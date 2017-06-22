В Мосуле взорвана мечеть Аль-Нури

Главная городская мечеть Мосула Аль-Нури и ее древний «горбатый» минарет, были взорваны, сообщает Al-Jazeera. Иракская армия обвиняет в произошедшем ИГ (запрещено в России), террористы настаивают, что святыня разрушена в результате налета самолетов США.

В последние два дня иракские войска при поддержке западной коалиции продвинулись вглубь второго по значимости города Ирака, центр которого остается под контролем ИГ. «Наши силы продвигались к своим целям вглубь старого города, и, когда они находились в 50 м от мечети Нури, ИГ совершило еще одно историческое преступление», сообщает командир наступления генерал-лейтенант Абдул Амир Яраллах.

Представители ИГ на сайте Amaq обвинили в уничтожении мечети ВВС США.

Именно в мечети Ал-Нури лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 г. объявил о создании «халифита» террористов.