В Париже на главу делегации «Рособоронэкспорта» напали грабители

Глава делегации «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев на авиасалоне «Ле- Бурже-2017» во Франции подвергся нападению грабителей в одном из районов Парижа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ФСВТС России Марию Воробьеву. Он получил незначительные травмы, угрозы его здоровью нет,

Нападение было совершено вечером 20 июня 2017 г. в Париже в районе Сан-Дени. В этот момент Корнев, возвращавшийся с выставки, находился в автомобиле. «На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности», - рассказала Воробьева. Корневу «удалось сохранить при себе паспорт и документы». В результате нападения он получил незначительные травмы, но госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал, уточнила Воробьева.

Посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами в связи с инцидентом. «Полиция начала расследование. Задержано четверо подозреваемых. ФСВТС России держит этот вопрос на особом контроле», - уточнила Воробьева.