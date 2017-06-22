Серебренников попросил зрителей помочь доказать суду существование постановки «Сон в летнюю ночь»

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников призвал зрителей помочь созданной им «Седьмой студии» доказать суду существование постановки «Сон в летнюю ночь». Бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшего ее директора Юрия Итина и главного бухгалтера Нину Масляеву обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». 21 июня в суде Малобродского обвинили в хищении денег, выделенных на спектакль «Сон в летнюю ночь», который так и не был поставлен. Адвокат обвиняемого Юлия Лахова указывала, что спектакль поставлен, неоднократно игрался и на него есть многочисленные рецензии. На это прокурор заметила, что «написать можно всякое», и суд прислушался к стороне обвинения, сообщал «Дождь».

Серебренников через Facebook призвал зрителей помочь ему доказать, «что проект "Платформа" действительно был», и добавил, что «100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить». Он предложил публике представить свидетельства - воспоминания и впечатления от постановок «Седьмой студии», особенно от спектакля «Сон в летнюю ночь».

Малобродского Пресненский суд Москвы 21 июня арестовал на месяц по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Серебренников проходит по этому делу свидетелем. Источник «Дождя» в силовых структурах рассказал, что сначала следователи планировали арестовать Серебренникова, но затем получили указание от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина не трогать режиссера.