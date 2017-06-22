«Коммерсантъ» узнал о задержании и. о. вице-премьера Удмуртии

Правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия». По данным издания, это произошло сегодня утром. Официально представители силовых структур не комментируют ситуацию.

Рафис Касимов курирует работу министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства лесного хозяйства, министерства промышленности и торговли, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерства энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов республики.

Ранее сегодня сообщалось, что суд арестовал имущество экс-губернатора Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток. Он был задержан в апреле. Он обвиняется по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.