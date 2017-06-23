Правительство предлагает упростить подачу заявления в ЗАГС через портал госуслуг

Минкомсвязь подготовила поправки в закон «Об актах гражданского состояния». В случае их принятия лицам, вступающим в брак, при подаче заявления в электронной форме через портал госуслуг не нужно будет прикладывать копии паспортов.

Сейчас при подаче заявления через ЕПГУ граждане должны прикладывать скан-копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего расторжение предыдущего брака. При этом лица, вступающие в брак, при личной явке в ЗАГС должны предъявлять оригиналы этих документов.

«Таким образом, на лиц, вступающих в брак, возлагается двойная обязанность по представлению одних и тех же документов. Предоставление скан-копий документов заявителей является избыточным, поскольку они дополнительно нагружают инфраструктуру передачи данных и при этом не обладают защитой от внесения изменений в документ, а значит, не являются юридически значимым источником сведений», — говорится в сообщении правительства.

Если законопроект примут, прилагать копии документов при подаче заявления в электронной форме будет не нужно. Данные, указанные на портале, будут проверяться в момент личной явки. Законопроект был одобрен правительством 15 июня.