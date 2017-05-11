МФЦ смогут предоставлять услуги загсов

Многофункциональные центры предоставления госуслуг получат право оформлять документы, выдача которых на данный момент осуществляется только загсами, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра экономического развития России Саввы Шипова.

«Услуги загса будут предоставляться в МФЦ в полном объеме. Это значит, что не только будут приниматься документы, но и регионы смогут полностью организовать эту работу на местах», - сказал он. Минэкономразвития ранее подготовило законопроект, дающий право регионам наделять МФЦ правом выдавать свидетельства о рождении и смерти, регистрировать акты гражданского состояния. Теперь этот законопроект внесен в Госдуму.

По словам Шипова, в первую очередь это будет касаться федеральных госуслуг.

«Мы хотим сделать так, чтобы граждане могли получать все услуги независимо от места проживания и фактической регистрации», - пояснил он.