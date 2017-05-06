Правительство предлагает выдавать свидетельства о рождении и смерти в МФЦ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о дальнейшем развитии системы предоставления госуслуг на базе многофункциональных центров (МФЦ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Если законопроект будет принят, МФЦ смогут выдавать свидетельства о рождении и смерти. При этом предусматривается, что органы записи актов гражданского состояния (ЗАГСы) сохранят свои функции.

Законопроект подготовлен Минэкономразвития в целях реализации плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», говорится в справке.