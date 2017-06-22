В Госдуму внесен законопроект о приеме платежей в МФЦ

Правительство внесло в госдуму законопроект, предлагающий разрешить многофункциональным центрам (МФЦ) принимать от заявителей средства в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты других платежей.

Сейчас платежи за оказание госуслуг принимаются в отделениях банков, банкоматах и платежных терминалах. «В некоторых местностях, особенно в малонаселенных пунктах, отсутствует экономическая целесообразность открытия отделений или размещения банкоматов кредитных организаций», — отмечается на сайте правительства.

Принятие законопроекта позволит оплачивать услуги непосредственно через МФЦ, что будет способствовать решению проблем с оплатой, связанных с удаленностью банков. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 июня, внесен Минфином.