The Washington Post: Трамп теперь начинает утро с консультаций по «российскому расследованию»

Почти каждое утро в 6.30 президент США Дональд Трамп звонит своим личным юристам и пиарщикам для консультаций по «российскому расследованию», утверждают три высокопоставленных источника The Washington Post в Белом доме. Советники Трампа одобряют эти звонки и надеются, что в процессе этих консультаций президент сможет упорядочить для себя это расследование, которое расширяется все дальше.

По словам источников, у этого нового «ритуала» две цели. Президент получает рекомендации от экспертов, в том числе относительно дальнейших шагов и реакции на ход расследования возможного российского вмешательства в выборы и относительно противостояния с недоброжелательными СМИ, выпускающими «фейковые новости». Во-вторых, во время этих разговоров он спускает пар, чтобы затем, в течение рабочего дня, уже не переживать по поводу проблемы «российского расследования».

На вопрос издания, работает ли этот «ритуал», его собеседник помолчал и потом рассмеялся.