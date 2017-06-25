The Telegraph: распространению огня в Grenfell Tower способствовал дизайн здания

Быстрому распространению огня при пожаре в лондонском Grenfell Tower способствовал дизайн здания, который привел к возникновению эффекта дымовой трубы, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник.

Облицовка здания была прикреплена к бетонным колоннам треугольной формы, образовавшийся в промежутках вакуум буквально «засасывал огонь». Всего в здании было установлено 10 основных колонн.

Напомним, при пожаре в многоквартирном жилом доме пропали 79 человек, найдены тела не всех пропавших, их идентификация затруднена. В Grenfell Tower проживали иностранцы, студенты, семьи с детьми.