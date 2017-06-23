Пожар в Гренфелл-тауэр начался с неисправного холодильника

Пожар в жилой 24-этажной башне Гренфелл-тауэр начался в неисправной морозилке холодильника Hotpoint, заявила полиция Лондона. Это сообщает Reuters. Правительство потребовало немедленной проверки этой модели. Как заявил министр бизнеса Грег Кларк, такие холодильники выпускались с 2006 по 2009 гг., из-за неисправностей их ни разу не отзывали. Проверка должна прояснить дальнейшие действия. Компании-производителю уже сообщили, что если будет установлено, что эти холодильники представляют риск, от нее потребуется их немедленно заменить.

Whirlpool, которой принадлежит Hotpoint, сообщила, что сотрудничает с властями по этому вопросу. Компания принесла глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавшим и сообщила, что открыла горячую линию для всех владельцев подозрительных холодильников Hotpoint.

Полиция также сообщила, что свою роль в распространении огня сыграл изолирующий материал, который был заменен в башне при недавнем ремонте. Изоляция не выдержала испытаний, передает ВВС.

При пожаре в многоквартирном жилом доме пропали 79 человек, они могли погибнуть, считают в полиции. Найдены тела не всех пропавших, их идентификация затруднена. Представитель полиции Фиона Маккормак заявила, что экспертиза останков завершится только к концу года. Она также сказала, что у следствия нет полной информации о том, кто был в башне во время пожара, попросила всех, кто там был или знает о тех, кто там был, откликнуться. Маккормак заверила, что следствие не интересует, на каких основаниях люди могли находиться в башне. МВД обещало не выяснять миграционный статус этих лиц, пообещала она.

Гренфелл-тауэр принадлежит совету района Кенсингтон, там проживали иностранцы, студенты, семьи с детьми.