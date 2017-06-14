У мэра Лондона появились вопросы к пожарной безопасности многоэтажных жилых домов

Лондону придется заняться вопросом противопожарной безопасности многоквартирных жилых домов, заявил радио ВВС мэр города Садик Хан. Так он прокомментировал пожар в 24-этажной башне Гренфелл-тауэр в районе Кенсингтон. Здание загорелось в ночь на среду, когда многие жильцы уже спали. Кто-то из спасенных заявил, что не слышал сигнала пожарной тревоги и узнал о пожаре, когда уже началось задымление. Башня, в которой 120 квартир и около 600 жильцов, горела, как факел, до утра. Пожарным не удалось сдержать пламя.

«Мы не можем подвергать риску безопасность людей из-за неправильного консультирования или из-за того, как это предполагают в данном случае, что многоэтажное здание не содержалось надлежащим образом», - заявил мэр. Ранее Хан объявил об особо значимом экстренном случае в связи с этим пожаром. Из-за инцидента в городе частично ограничено движение транспорта.

Представитель профсоюза пожарных Мэтт Рэк считает, что с обеспечением противопожарной безопасности Гренфелл-тауэр очевидно что-то было сделано не так. По его словам, обычно пожарные тушат такие пожары изнутри здания, используя пожарные выходы, в данном случае это было невозможно. Комиссар пожарной службы Лондона Дэни Коттон заявила, что пожарные, которые помогали эвакуировать жильцов, сумели подняться не выше 20-го этажа, передает Reuters.