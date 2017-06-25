Директор ЦРУ обвинил Россию в попытке подорвать демократию в США

Попытки России подорвать демократию в США продолжаются многие годы, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

«Разведывательное сообщество говорило, что в эти выборы вмешивались русские и делали это не самым оригинальным способом. Они делали это на протяжении очень долгого времени, и Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию», — сказал Помпео в интервью телеканалу MSNBC.

«В некотором роде это не новость, но это определенно в большей степени акцентирует внимание на нашей способности думать, как их остановить», — добавил Помпео.

Первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал эти обвинения смешными. «О каких десятилетних попытках нашей страны подорвать демократию в США можно вести речь, если самой новой России не исполнилось еще и тридцати лет?!» — сказал Клинцевич.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая расценила заявления Помпео как фейковые и русофобские.