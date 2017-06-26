CNN ужесточает редакционную политику после снятия материала о советнике Трампа и РФПИ

Руководство телеканала CNN анонсировало новые правила публикации материалов, связанных с Россией, сообщает BuzzFeed со ссылкой на электронное письмо редактора CNN Money Ричарда Барбьери, разосланное 23 июня. «Никто не должен публиковать никакой контент, связанный с Россией, без моего ведома, а также [вице-президента CNN] Джейсона [Фаркаса]», – отмечалось в письме.

Пересмотр редакционной политики связан с удалением материала о расследовании сенаторами возможных связей гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с советником президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи. В нем шла речь о встрече Скарамуччи и Дмитриева 16 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе и намерении сенатского комитета по разведке выяснить, не обсуждалась ли там отмена или смягчение антироссийских санкций. Позже в CNN признали, что «статья не соответствовала редакционным стандартам» телекомпании, и принесли извинения Скарамуччи.

Собеседник издания отмечает, что во внутреннее расследование «напрямую вовлечен», в частности, президент CNN Worldwide Джефф Цукер.