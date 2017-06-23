Сенаторы США заподозрили РФПИ в связях с администрацией Трампа

Кирил Дмитриев Сергей Портер / Ведомости

Сенат США изучает возможные связи руководства «малоизвестного» Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с членами команды президента Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на парламентские источники. Членов верхней палаты заинтересовала встреча гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева с советником американского президента, основателем SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи всего за 4 дня до инаугурации Трампа.

Встреча состоялась в январе 2017 г. в Давосе во время проведения там экономического форума. На полях форума Скарамуччи отмечал, что антироссийские санкции «оказались не лучшим решением», в частности, поскольку сплотили «русских людей» вокруг их президента, а также заявлял, что «скорее всего, у нас (США и России) будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не можем ли мы прийти к лучшему соглашению».

Советник Трампа комментировал свои переговоры с Дмитриевым довольно скупо. В письменном комментарии CNN Скарамуччи отметил, что глава российского фонда подошел к нему в ресторане, чтобы поприветствовать его. «Здесь ничего такого нет», - подчеркнул он. На следующий день после встречи Скарамуччи заявлял Bloomberg TV, что он «как частный гражданин» работал с Дмитриевым для привлечения в Россию делегации руководителей. «Много месяцев назад возникла идея расширить контакты с Россией, а также с другими странами, не только с Россией. С Китаем и другими странами», - рассказывал он. Скарамуччи также давал понять, что в пределах своих возможностей он предпринял бы попытки и обратился бы «к ряду людей», чтобы помочь Дмитриеву.

Эти заявления заставили сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Бена Кардена обратиться к министру финансов США Стивену Мнучину с запросом о проведении расследования: не вел ли чиновник переговоры об отмене или облегчении санкций для привлечения американских инвестиций в Россию.

Представитель РФПИ отверг предположения о том, что Дмитриев и Скарамуччи могли обсуждать отмену санкций – сама дискуссия не нарушала, по его словам, санкционный режим. При этом суть беседы он раскрыть отказался, сославшись на то, что «частные встречи» в фонде не комментируют.

Скарамуччи, признававшегося в близкой дружбе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, сенаторы подозревают в нарушении антироссийских санкций с начала года. Последнего расследование конгрессменов также затрагивает. Законодатели интересуются деталями его встречи с председателем ВЭБа Сергеем Горьковым и подозревают, что родственник президента таким образом пытался наладить прямой канал связи с российским президентом в обход дипломатических процедур. В отношении ВЭБа и РФПИ действуют американские санкции.