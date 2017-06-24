CNN удалил статью о контактах финансиста Скарамуччи с гендиректором РФПИ

Телеканал CNN удалил материал о расследовании сенатом США обстоятельств встречи американского финансиста Энтони Скарамуччи с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Телекомпания также извинилась перед американским финансистом.

«22 июня сайт CNN.com опубликовал материал, увязывающий Энтони Скарамуччи с расследованиями в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Статья не соответствовала редакционным стандартам CNN и была удалена. Ссылки на статью деактивированы. CNN приносит свои извинения господину Скарамуччи», — говорится в заявлении на сайте канала.

В материале утверждалось, что Скарамуччи и Дмитриев встречались 16 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. По словам источника CNN, комитет по разведке сената выясняет, подавал ли Скарамуччи своему собеседнику надежды на скорое смягчение антироссийских санкций.