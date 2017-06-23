В РФПИ назвали давлением сообщение CNN о подозрениях США в адрес фонда

Необходимость в диалоге России и США сильнее, чем попытки ограничить любое общение через давление в прессе, заявил ТАСС представитель Российского фонда прямых инвестиций. Так он прокомментировал сообщение CNN о том, что сенат конгресса США проверяет возможные связи РФПИ с окружением Дональда Трампа после встречи главы фонда Кирилла Дмитриева с американским финансистом Энтони Скарамуччи в Давосе.

«Необходимость в диалоге России и США сильнее, чем попытки ограничить любое общение через давление в прессе на основании ложных фактов и их некорректной интерпретации», - цитирует представителя РФПИ ТАСС. Он добавил, что инвесторы из США продолжают вкладывать в Россию, в том числе совместно с фондом. «Соинвестирование с РФПИ, а также встречи с представителями фонда не запрещены и не попадают под действие санкций США или других ограничений», - отметил он.