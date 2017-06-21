Порошенко не верит в российские связи Трампа

Президент США Дональд Трамп не похож на человека, у которого есть какие-то особые отношения с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. Ведущий телеканала Fox News спросил его, верит ли он в какие-то связи Трампа с руководством России и в попытки Москвы помочь ему в избирательной кампании. Порошенко сказал, что считает Трампа сильным лидером, человеком с большой харизмой и сильной политической волей, который является другом Украины. В выложенном в интернет отрывке интервью украинский лидер больше не комментировал проводящееся в США расследование «российского следа» в президентских выборах в США.

Порошенко высоко оценил прошедшую в Белом доме встречу с президентом Трампом и назвал минувший день особым в двусторонних отношениях. По его словам, он услышал от американского лидера четкий месседж о поддержке Штатами стремления Украины к свободе и демократии. Также он уверен, что Трамп поможет ему вернуть мир на Украину и одержать победу в холодной войне без единого выстрела. Представители руководства США заверили его, что антироссийские санкции будут сохранятся в силе до полного выполнения минских соглашений.

На вопрос о численности российских войск на востоке Украины Порошенко сказал, что сейчас там находятся более 3000 действующих военнослужащих плюс вооруженные пророссийские отряды, при этом он отметил, что у Киева налажен хороший обмен разведданными с НАТО. Год назад он оценивал численность российских войск в Донецкой и Луганской областях в 6000 человек. На вопрос ведущего о прямых перестрелках ВСУ с российскими солдатами он ответил утвердительно и добавил, что недавно военные задержали в районе антитеррористической операции двух человек с российскими паспортами, которые не смогли объяснить, что они делали на этой территории.

По словам Порошенко, Путин дал Украине важный сигнал, заявив, что для него развал СССР был величайшей трагедией ХХ в. Украинский президент считает, что российский лидер сейчас предпринимает огромные усилия, пытаясь воссоздать империю на месте бывшего Советского Союза.

В Вашингтоне Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, главной Пентагона Джеймсом Мэттисом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Йонг Кимом. Как сообщала пресс-служба президента Украины, на этих встречах обсуждалась возможность более активного участия США в мирном урегулировании проблем Донбасса и Крыма, антироссийские санкции, экономические реформы на Украине и иностранные инвестиции в украинскую экономику.