На координатора барнаульского штаба Навального напали с ножом

На координатора барнаульского штаба Алексея Навального Артема Косарецкого напали с ножом, сообщил член федерального политсовета «Демвыбора» Олег Снов.

Он написал в Twitter, что Артем ранен, а нападавшей был задержан.

Глава регионального отделения Партии прогресса Ольга Фотиева уточнила, что нападавших было двое и задержаны.

По словам Фотиевой, нападение произошло у здания городской администрации, куда Косарецкий пришел с уведомлением о митинге.

«Нападавшие сначала угрожали Артему, что если он не отойдет от входа в администрацию, они применят силу. Сегодня утром около 7.00 приехала Нацгвардия, им написали заявление, потом мы с Артемом поехали в судмедэкспертизу, а потом в травмпункт», – уточнила Фотиева в разговоре с ТАСС, она добавила, что здание штаба вечером 25 июня пытались поджечь.