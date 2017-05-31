В Иркутске избили сдающего офис штабу Навального бизнесмена

В Иркутске неизвестные избили предпринимателя, сдавшего в аренду помещение для предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, передает «Интерфакс» со ссылкой на координатора штаба Сергея Беспалова.

«Семь человек с бейсбольными битами сегодня напали, серьезно избили. Сейчас я иду к нему в больницу, поэтому про тяжесть и характер травм пока ничего сказать не могу», - рассказал он.

По его словам, избитый бизнесмен - «мелкий предприниматель, православный мужик, которому надо кормить четырех детей».

Беспалов рассказал, что собственник помещения, которое штаб арендовал ранее в Иркутске, отказался его сдавать после «беседы с бандитами». «С тем поговорили, с этим, видимо, решили не разговаривать - сразу бить», - сказал он.