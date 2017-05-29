Навальный открыл штаб в Твери
Всего открыто 44 штаба кампании политика
Сегодня, 29 мая, Навальный и руководитель его штаба Леонид Волков открыли штаб кампании политика в Твери
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Открытие штаба Навального в Москве переносилось несколько раз из-за проблем с арендодателями, сообщает «Радио Свобода». В начале мая Волков сообщил, что собственник помещения в Москве, в котором находился штаб, решил расторгнуть договор аренды
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Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году
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Согласно сайту Навального, его выдвижение на пост главы государства поддержали уже более 470 000 человек
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О месте встречи с Навальным долго не сообщалось, о нём не знали даже местные журналисты. Как утверждают организаторы, это было сделано для того, чтобы избежать провокаций.
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Ранее в понедельник Навальный подал заявку на митинг против коррупции в Москве 12 июня
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Встреча в Твери продлилась недолго - уже в 20:00 Навальный с командой должен был открывать рабочий штаб в Смоленске
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Навальный на сцене во время открытия предвыборного штаба
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Навальный открыл уже 44 штаба по всей России
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