Совет Федерации продлил работу весенней сессии

Совет Федерации продлил работу весенней сессии до конца июля, так как не все внесенные правительством законопроекты еще рассмотрены. Об этом спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рассказала президенту Владимиру Путину.

«Правительство внесло достаточно много важных законов, которые нужно принять на этой весенней сессии. Мы будем работать столько, сколько необходимо», - сказала она, когда глава государства спросил, связано ли продление с большим объемом нормативных актов.

По ее словам, сессия была напряженной. «Сложилась хорошая практика по всем важным законам, особенно по затрагивающим интересы регионов. Сенаторы работают с нулевого чтения с профильными комитетами Госдумы, мы вносим свои поправки, идет конструктивная, хорошая работа», - пояснила Матвиенко.

Ранее зампред комитета Совфеда по регламенту Владимир Полетаев пояснил, что верхняя палата продлит весеннюю сессию до 26 июля для рассмотрения законопроектов, одобренных парламентариями 21 июля. Именно на этот день запланировано принятие ряда законов в третьем чтении.