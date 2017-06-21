«Коммерсантъ»: депутаты и сенаторы поспорили из-за сроков летних каникул

На совете Госдумы 20 июня обсуждалась ситуация вокруг разошедшихся сроков окончания весенней сессии нижней палаты и Совета Федерации (СФ), пишет «Коммерсантъ».

СФ закончит весеннюю сессию на два дня раньше Госдумы, в результате некоторые принятые депутатами законопроекты поступят на подпись президенту без одобрения верхней палаты парламента.

Последнее заседание Совет Федерации проведет 19 июля, а Госдума – 21 июля. В Госдуме считают, что СФ мог бы продлить срок работы. По сведениям «Ъ», против этого выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По данным газеты, таким образом она хочет показать, что с мнением верхней палаты надо считаться.