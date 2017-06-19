Госдума рискует не уложиться в график весенней сессии
- Ольга Чуракова
- / Ведомости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу предложил продлить время оставшихся восьми пленарных заседаний, сославшись на насыщенный график. Если депутаты будут работать с 10 до 18 часов, то едва ли завершат все, что нужно принять в весеннюю сессию, либо же это повлияет на качество обсуждения, объяснил он. Однако по итогам дискуссии депутаты согласились только сократить дневной перерыв и продлить заседание в среду на два часа, отказавшись от утренних выступлений от фракций.
Избавиться до июля от старого наследства (в октябре в Думе было 2020 нерассмотренных законопроектов) депутаты уже не успеют (см. врез), недавно на встрече с президентом Володин пообещал это сделать к маю 2018 г. Он также посетовал, что на их рассмотрение уходит время, а «коэффициент полезного действия невысокий» (принимается лишь 14% от всех рассмотренных законопроектов).
«Мы много уже разгребли, задачи сделать все за эту сессию не было, нужно управиться до 1 января», – говорит зампред Думы Иван Мельников (КПРФ). «По процедуре мы должны их рассматривать все равно, но наши предшественники никогда этого не делали», – отмечает зампред Думы Петр Толстой («Единая Россия»). Без этого балласта эффективность палаты вырастет – будет больше возможностей заниматься работой с привлечением экспертов, уверен он: «Соцопросы, экспертные советы и расчистка завалов – это все взаимосвязано. Система перестраивается и скоро заработает по-новому». Завалы – нормальный процесс, кто-то считает, что не время рассматривать тот или иной проект, кому-то невыгодно поднимать тему, объясняет Ярослав Нилов (ЛДПР): «Дума каждый раз сталкивается с переходящим пакетом – сокращенная процедура рассмотрения появилась еще при [экс-председателе Думы Сергее] Нарышкине, о завалах стоял вопрос и в прошлом году». Фракции, правительство и регионы тоже отзывают устаревшие инициативы, добавляет он, так, ЛДПР отозвала 15–20 проектов.
971 законопроект из наследства предыдущих созывов рассмотрела Госдума по состоянию на 18 мая. 617 из них отклонено, 139 принято, 115 снято с рассмотрения в связи с отзывом авторами, 98 возвращено авторам. 1048 проектов остается на рассмотрении
Борьба за качество работы была объявлена в Думе сразу после выборов. В конце 2016 г. обсуждался вопрос о создании центра законотворчества, появились экспертные советы при фракциях, а в мае Дума обязала депутатов предварительно уведомлять фракции о внесении законопроектов. Правда, к июню стало известно, что идея о центре законотворчества пока отложена и вместо него в Думе будет создан новый отдел по сопровождению законодательных инициатив, а при председателе палаты – экспертный совет по законотворчеству.
Выбор между созданием центра законотворчества и отдела внутри аппарата – это технический вопрос, а цель изменений – системно улучшить качество законов, говорит политолог Александр Пожалов. По его мнению, оно уже выросло: социально чувствительные законопроекты серьезно перерабатываются (как, например, закон о реновации), большую роль стали играть парламентские слушания. Практически не осталось законопроектов, принимаемых одновременно во втором и третьем чтении или сразу в целом, тогда как еще осенью таких было около половины, напоминает эксперт. Объем депутатского законотворчества и региональных законопроектов в последние месяцы уменьшился: чем меньше будет заведомо непроходных проектов, тем больше времени депутаты смогут уделять проработке принимаемых, заключает Пожалов.
У нового созыва были высокие запросы, считает политолог Михаил Виноградов, важно было и продемонстрировать усиление роли Думы в отношениях с правительством, и повысить ее вписанность в текущую повестку, и усилить представительный характер работы, и показать отличия от предшественников. В целом представление о политическом и аппаратном весе Думы создано, да и правительство после ряда столкновений стало больше соотноситься с депутатами, отмечает эксперт: «Ликвидация навеса из ненужных и повторяющихся проектов напрямую на эффективность не влияет. Но было бы логично назвать зависшие сферы, которые нуждаются в регулировании, но все время ждут своей очереди из-за завала прочих приоритетных законопроектов».