Госдума рискует не уложиться в график весенней сессии

Депутатам приходится тратить время на разгребание старых бумажных завалов Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу предложил продлить время оставшихся восьми пленарных заседаний, сославшись на насыщенный график. Если депутаты будут работать с 10 до 18 часов, то едва ли завершат все, что нужно принять в весеннюю сессию, либо же это повлияет на качество обсуждения, объяснил он. Однако по итогам дискуссии депутаты согласились только сократить дневной перерыв и продлить заседание в среду на два часа, отказавшись от утренних выступлений от фракций.

Избавиться до июля от старого наследства (в октябре в Думе было 2020 нерассмотренных законопроектов) депутаты уже не успеют (см. врез), недавно на встрече с президентом Володин пообещал это сделать к маю 2018 г. Он также посетовал, что на их рассмотрение уходит время, а «коэффициент полезного действия невысокий» (принимается лишь 14% от всех рассмотренных законопроектов).

«Мы много уже разгребли, задачи сделать все за эту сессию не было, нужно управиться до 1 января», – говорит зампред Думы Иван Мельников (КПРФ). «По процедуре мы должны их рассматривать все равно, но наши предшественники никогда этого не делали», – отмечает зампред Думы Петр Толстой («Единая Россия»). Без этого балласта эффективность палаты вырастет – будет больше возможностей заниматься работой с привлечением экспертов, уверен он: «Соцопросы, экспертные советы и расчистка завалов – это все взаимосвязано. Система перестраивается и скоро заработает по-новому». Завалы – нормальный процесс, кто-то считает, что не время рассматривать тот или иной проект, кому-то невыгодно поднимать тему, объясняет Ярослав Нилов (ЛДПР): «Дума каждый раз сталкивается с переходящим пакетом – сокращенная процедура рассмотрения появилась еще при [экс-председателе Думы Сергее] Нарышкине, о завалах стоял вопрос и в прошлом году». Фракции, правительство и регионы тоже отзывают устаревшие инициативы, добавляет он, так, ЛДПР отозвала 15–20 проектов.

Почти половина 971 законо­проект из наследства предыдущих созывов рассмотрела Госдума по состоянию на 18 мая. 617 из них отклонено, 139 принято, 115 снято с рассмотрения в связи с отзывом авторами, 98 возвращено авторам. 1048 проектов остается на рассмотрении

Борьба за качество работы была объявлена в Думе сразу после выборов. В конце 2016 г. обсуждался вопрос о создании центра законотворчества, появились экспертные советы при фракциях, а в мае Дума обязала депутатов предварительно уведомлять фракции о внесении законопроектов. Правда, к июню стало известно, что идея о центре законотворчества пока отложена и вместо него в Думе будет создан новый отдел по сопровождению законодательных инициатив, а при председателе палаты – экспертный совет по законотворчеству.

Выбор между созданием центра законотворчества и отдела внутри аппарата – это технический вопрос, а цель изменений – системно улучшить качество законов, говорит политолог Александр Пожалов. По его мнению, оно уже выросло: социально чувствительные законопроекты серьезно перерабатываются (как, например, закон о реновации), большую роль стали играть парламентские слушания. Практически не осталось законопроектов, принимаемых одновременно во втором и третьем чтении или сразу в целом, тогда как еще осенью таких было около половины, напоминает эксперт. Объем депутатского законотворчества и региональных законопроектов в последние месяцы уменьшился: чем меньше будет заведомо непроходных проектов, тем больше времени депутаты смогут уделять проработке принимаемых, заключает Пожалов.

У нового созыва были высокие запросы, считает политолог Михаил Виноградов, важно было и продемонстрировать усиление роли Думы в отношениях с правительством, и повысить ее вписанность в текущую повестку, и усилить представительный характер работы, и показать отличия от предшественников. В целом представление о политическом и аппаратном весе Думы создано, да и правительство после ряда столкновений стало больше соотноситься с депутатами, отмечает эксперт: «Ликвидация навеса из ненужных и повторяющихся проектов напрямую на эффективность не влияет. Но было бы логично назвать зависшие сферы, которые нуждаются в регулировании, но все время ждут своей очереди из-за завала прочих приоритетных законопроектов».