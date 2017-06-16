Госдума приняла во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2017 год

Основные параметры бюджета при подготовке законопроекта ко второму чтению не изменились. Доходы бюджета увеличиваются на 1,191 трлн руб. - до 14,7 трлн руб., при этом увеличивается доля нефтегазовых доходов. Объем расходов увеличивается на 361,8 млрд руб. - до 16,6 трлн руб. Дефицит составит 1,9 трлн 923,8 млрд руб., или 2,1% ВВП. Действующим законом о бюджете он предусмотрен в размере 2,8 трлн руб., или 3,2% ВВП.

Поправками ко второму чтению предлагается увеличить на 5,3 млрд руб. ассигнования Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на пополнение парка воздушных судов российских авиакомпаний.

Дополнительные 500 млн руб. снимаются с закрытой части и направляются АО «Объединенная авиастроительная корпорация» на совместный проект с правительством КНР на послепродажное обслуживание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Помимо этого поправками перераспределяются ассигнования внутри Минкавказразвития в размере 2,4 млрд руб. Еще 500 млн руб. выделяется на обеспечение выполнения функций федеральных госорганов для уплаты налога на имущество. Свыше 900 млн руб. дополнительно направляется на развитие Крыма и Севастополя, в том числе на дорожное строительство.

В документе также дана оценка балансовой стоимости акций банка «Российский капитал», которые будут вноситься в оплату допэмиссии Агентства ипотечного жилищного кредитования. Согласно поправкам она может составить до 92 млрд руб.