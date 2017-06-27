НАТО: Российская угроза растет по всем фронтам

Россия расширяет свой военный свой потенциал практически «на каждом уровне», считает председатель военного комитета НАТО Петр Павел. Военные возможности Москвы для Брюсселя куда более очевидны, чем ее намерения, поэтому союзникам альянса нужно быть готовым к отражению возможных угроз. Своими наблюдениями он поделился на мероприятии, организованном изданием Politico, которое цитирует представителя альянса.

«Когда дело доходит до возможностей, нет сомнений в том, что Россия развивает свой потенциал как в традиционных, так и в ядерных компонентах», - отметил Павел. Проводимые Россией учения убедили его в способности Москвы эффективно использовать свои войска на дальних расстояниях. «Намерения Кремля не так очевидны, поэтому мы не можем с уверенностью сказать , что Россия агрессивно настроена по отношению к НАТО», - считает Павел.

Однако сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет в Крыму и Калининградской области, по его словам, заставляют альянс волноваться и напоминают о необходимости быть готовыми к отражению потенциальных угроз, таких как ситуация в всточной Украине в 2014 г.