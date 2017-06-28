Захарова: Россия примет ответные меры на арест дипломатической собственности в США

Москва готовит ответные меры на арест дипломатической собственности на территории США. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Ответные меры готовятся. Этот вопрос будет решаться не только в Министерстве иностранных дел», - сказала она.

Захарова добавила, что ответ России «будет иметь очень солидную базу проработки». «Они это прекрасно знают, мы им это неоднократно говорили», - отметила она.

В декабре 2016 г. прежняя администрация США ввела новые санкции в отношении России: персонами нон грата были объявлены 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско. Власти США закрыли тогда две российские дипломатические дачи - в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.