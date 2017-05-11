«Коммерсантъ» назвал недвижимость США в Москве, которой грозит арест в ответ на санкции

Москва все еще не добилась отмены блокировки двух российских представительств в США, которые попали под санкции администрации Барака Обамы в конце декабря 2016 г. Как пишет «Коммерсантъ», находящийся сейчас в США министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что у Москвы есть право ответить на блокировку зданий «взаимностью». Российские источники газеты говорят, что Москва всерьез задумается об ответных мерах, если выход из ситуации не будет найден и после июльской встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они не исключают, что может быть арестована собственность США в Москве – например, дипломатическая дача в Серебряном Бору, склад посольства США на Дорожной улице, здание англо-американской школы и даже Спасо-хаус. Также собеседники издания не исключают ответных мер в отношении к американским дипломатам.

29 декабря США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. Российский МИД предложил президенту зеркальные меры – выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге, а также запретить дипломатам США пользоваться их дачей в Серебряном Бору в Москве и складом на улице Дорожной. Путин отказался это делать.

11 мая Лавров назвал блокировку российской госсобственности в США неправомерным действием, добавил, что в Вашингтоне это понимают и что судьба зданий «особняком стоит в наших переговорах», «но мы пока решили не отвечать, потому что, как объяснил Владимир Путин, мы не хотим идти на поводу у тех, кто пытается наши отношения засосать в воронку, откуда уже выбраться будет невозможно».