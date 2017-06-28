Власти Подмосковья хотят взыскать 2,2 млрд рублей с компании – эксплуатанта полигона «Кучино»

Власти Подмосковья собираются взыскать с компании - эксплуатанта полигона ТБО «Кучино» ущерб, нанесенный экологии. Об этом заявил зампредседателя подмосковного правительства Александр Чупраков.

«Рассчитан ущерб, и сейчас готовятся все документы о предъявлении этой компании ущерба в размере 2,2 млрд руб.», - сказал он.

23 июня в Балашихе закрыли полигон ТБО «Кучино», который считался одним из самых больших в Подмосковье и принимал до 90% коммунального мусора Москвы.