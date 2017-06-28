Лавров посетит Берлин 13 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с германским коллегой Зигмаром Габриэлем 13 июля в Берлине закроет Год молодежных обменов РФ и ФРГ.

«С успехом прошел перекрестный Год молодежных обменов. Мы с Зигмаром Габриэлем планируем принять участие в церемонии его закрытия в Берлине 13 июля», - сказал Лавров.

По его словам, Россия готова принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. «Продвигается диалог на высшем уровне. Мы будем рады принять в России президента ФРГ, у него имеется соответствующее приглашение», - отметил министр.