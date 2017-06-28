Осужденных к принудительным работам будут трудоустраивать в РЖД

РЖД первой из госкорпораций согласилась трудоустраивать граждан, осужденных к принудительным работам.

«По поручению Министерства юстиции мы сейчас активно прорабатываем вопросы по привлечению госкомпаний и госкорпораций к трудоустройству на своих объектах осужденных к принудительным работам. На сегодняшний день изъявила желание только РЖД», – сообщил Евгений Лукьянец, начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН.

Лукьянец отметил, что у ФСИН уже есть предварительные соглашения с рядом предприятий, индивидуальных предпринимателей и госструктур. «Мы выбирали именно такие места, где присутствует дефицит рабочих кадров. Поэтому на данный момент проблем с трудоустройством не возникает», – добавил он.

По его словам, появление исправительного центра в Москве или Подмосковье пока не планируется. Однако в соседних регионах исправительные центры или участки для принудительных работ должны открыться в 2017-2018 гг.