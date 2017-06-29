Сенаторы США хотят запретить Пентагону использовать ПО «Лаборатории Касперского»

Минобороны США может запретить использование программного обеспечения компании «Лаборатория Касперского», сообщает Reuters. Соответствующая поправка в проект бюджета Пентагона внесена в сенат. Ее автор - сенатор-демократ Джин Шахин. «Связи между «Лабораторией Касперского» и Кремлем очень настораживают», - заявила она. По ее словам, в конгрессе и администрации президента Дональда Трампа существует консенсус относительно того, что российскому разработчику антивирусов «нельзя доверить защиту критической инфраструктуры, а особенно компьютерные системы, жизненно важные для безопасности» США.

Законопроект вынесен на рассмотрение сената через день после визитов представителей ФБР в дома сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США, хотя ордеров на обыск предъявлено не было. Представители российской компании подтвердили, что у агентов ФБР были контакты с их сотрудниками. Представители бюро ситуацию не прокомментировали.

В мае, выступая перед сенатским комитетом по разведке, высокопоставленный представитель этого сообщества заявил, что спецслужбы США пересматривают возможность использования американскими правительственными учреждениями продуктов «Лаборатории Касперского».