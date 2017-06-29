Американским военным могут запретить антивирусы Касперского Sergei Karpukhin / Reuters

В сенате конгресса США предлагают запретить американским военным антивирусы «Лаборатории Касперского» из опасений, что эта компания находится под влиянием руководства России. Как сообщает Reuters, внесшая такую поправку в законопроект о военных расходах сенатор-демократ Джин Шахин заявила: «Связи "Лаборатории Касперского" и Кремля вызывают серьезную тревогу». Это предложение прозвучало на следующий день после визитов агентов ФБР в дома сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США, им задавали вопросы в связи с одним из расследований. «Лаборатория Касперского» назвала обвинения в связях с российскими властными структурами неприемлемыми и голословными.

В конгрессе и администрации Трампа есть консенсус, что «Лаборатории Касперского» нельзя доверять защиту критически важной инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, необходимых для государственной безопасности нашей нации», заявила Шахин, представляя свою поправку. Для вступления запрета в силу его должны одобрить сенат, палата представителей и затем подписать президент Дональд Трамп.

О беседах сотрудников ФБР с проживающими в нескольких городах США сотрудниками «Лаборатории Касперского» стало известно вечером 28 июня. Как сообщили NBC News и ABC News со ссылкой на источники, агенты ФБР пришли к интересующим их лицам домой после рабочего дня и спрашивали их о методах работы их компании и о том, насколько детально ее американский офис информирует Москву о своей деятельности. Ордеров на обыск у ФБР не было, говорят источники Reuters. Представитель «Лаборатории Касперского» подтвердил «Ведомостям» факт встречи сотрудников компании с агентами. Он заявил, что «Лаборатория Касперского» является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира. Компания готова помогать любым госорганам в их расследованиях, поскольку убеждена, что глубокое изучение ее работы подтвердит безосновательность обвинений в ангажированности. ФБР эту информацию комментировать не стало.

У NBC нет свидетельств того, что интерес ФБР к компании связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который вместе с ФБР расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США, в том числе с помощью кибератак. Месяц назад высокопоставленные представители американской разведки сообщили профильному комитету сената, что проверяют практику правительственных стурктур США по использованию продукции «Лаборатории Касперского», напоминает Reuters. Тогда конгрессмены выразили опасение, что Москва может использовать продукцию этой фирмы для атак на компьютерные сети в США, особенно в связи с утверждениями разведслужб, что атака на серверы Демократической партии США в ходе президентской кампании была организована Москвой. Россия эти утверждения последовательно отрицает.

Несмотря на то что американские чиновники уже давно подозревают, что «Лаборатория Касперского» может быть связана с российскими спецслужбами, ее антивирусные программы популярны в США и во всем мире, отмечает Reuters.

«Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. "Лаборатория Касперского" уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса», - заявила компания 29 июня утром. Обвинения в свой адрес она назвала ложными, голословным и не подкрепленными фактами. «Лаборатория Касперского» готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований», - цитирует ее «Интерфакс».

Отвечая на вопросы пользователей Reddit, Евгений Касперский заявил, что готов выступить в сенате и развеять все подозрения в отношении продуктов своей компании, передает Reuters.

Весной 2015 г. Bloomberg сообщил, что с 2012 г. «Лаборатория Касперского» начала менять курс в бизнесе и значительно укрепила связи с российскими спецслужбами. За те три года компанию покинули многие менеджеры высокого уровня, а их должности часто доставались людям, тесно связанным с военными или разведслужбами, сообщало агентство, ссылаясь на источники из числа бывших и действующих сотрудников фирмы. По их утверждениям, некоторые из новых менеджеров якобы активно помогали ФСБ расследовать дела и при этом использовали данные отдельных клиентов компании из 400 млн пользователей, которые установили ПО «Лаборатории Касперского». Наконец, по сведениям Bloomberg, среди людей, с которыми Евгений Касперский ходит в баню, есть должностные лица российских разведслужб. Пресс-служба «Лаборатории Касперского» тогда также называла публикацию агентства основанной на выдуманных фактах.

Касперский заявил Bloomberg, что эти встречи устраиваются исключительно для общения: «Когда я хожу в баню, они только друзья». Он также заверил, что сотрудники правительственных структур не могут узнать из данных его компании о конкретных пользователях. В своем блоге в «Живом журнале» он тогда отметил, что агентство не нашло никаких его связей с «русской разведкой», кроме «бани». «Эта статья – как штамп "кошерно". С ней можно идти в любой западный крупняк, типа нам провели внешний аудит – и ничего не нашли», – написал он.