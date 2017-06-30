На Москву надвигается третья волна ливней, МЧС предупреждает об усилении ветра

На столицу надвигается третья волна ливней. Ожидается, что с западной стороны к МКАД она подойдет после 20.00 мск. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В свою очередь МЧС предупреждает об усилении ветра во время ливня до 24 м/с вечером 30 июня.

«С вечера пятницы и до 03.00 мск в Москве ожидается местами очень сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра», - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В пятницу МЧС несколько раз экстренно предупреждало об ухудшении погоды в столице. За несколько часов до ливня было объявлено штормовое предупреждение. По последним данным, в Москве погиб один человек, девять пострадали, в Подмосковье ударом молнии убило двоих мужчин.