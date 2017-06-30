Число госпитализированных в результате стихии в Москве выросло до шести

Шесть человек были госпитализированы в больницы Москвы после получения травм на улицах города во время непогоды. Состояние их здоровья опасений у медиков не вызывает, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

«В результате циклона в Москве погиб один человек. Это рабочий, которого ударило молнией. Еще девять пострадали, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», - уточнил он, добавив, что троим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.