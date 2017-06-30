В Москве создали оперативный штаб из-за непогоды

Оперативный межведомственный штаб во главе с заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым создан в столице в связи с неблагоприятными погодными условиями, заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В состав штаба входят начальник главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павел Ливинский, руководитель АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко и руководитель ГУП «Мосводосток» Константин Ишханян.

В мэрии отметили, что при необходимости штаб принимает оперативные решения по устранению последствий непогоды. В распоряжении штаба находится более 5000 единиц техники, в том числе водооткачивающие машины.