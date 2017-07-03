В Москве снова объявлен желтый уровень погодной опасности

3 июля в Москве с утра идет сильный дождь, в течение дня ожидаются гроза и порывистый ветер. Гидрометцентр России объявил из-за этого в столичном регионе «желтый уровень» опасности, сообщает агентство «Москва». «Погода потенциально опасна», – предупреждают синоптики.

Столичное управление МЧС предупреждает, что с утра в Москве и Подмосковье ожидаются гроза, дождь, местами сильный. При грозе ветер будет усиливаться, его скорость при порывах будет достигать 12–17 м/с, передает ТАСС. МЧС предвидит скопление воды на дорогах, затруднение движения транспорта, повреждение линий электропередачи, падение деревьев и рекламных конструкций.

Температура воздуха в городе в течение недели будет ниже июльской нормы на 5–6 градусов, добавляет центр погоды «Фобос». «Сегодня интенсивность дождей в Москве составит порядка 8 мм за сутки, в последующие дни – от 1 до 5 мм. Будет пасмурно и холодно», – цитирует его агентство «Москва».