За последний месяц россиянам запомнилась прямая линия с Путиным и погода

Самым запоминающимся событием четырех недель, начиная с последних чисел мая, для россиян стала прямая линия с президентом Владимиром Путиным 15 июня. Это показал опрос «Левада-центра». Эту телетрансляцию назвали 39% опрошенных. Опрос проводился 23–26 июня 2017 г. среди 1600 человек в 48 регионах, их опрашивали на дому. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25%/75%, 2% – для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% – для показателей, близких к 5%/95%, предупреждают социологи.

На втором месте оказался шторм 29 мая в Центральной России и Москве, его запомнили 25% опрошенных. 23% запомнилось аномально холодное лето в России.

Рост цен / обесценивание денег / ухудшение уровня жизни назвали 22%, гибель под машиной шестилетнего мальчика в Балашихе, которого затем назвали пьяным, вспомнили 19%.

17% запомнилось празднование Дня России 12 июня, 15% – вооруженные столкновения в Донбассе, 13% – Кубок конфедераций по футболу, который нынче проводился в России и завершился победой сборной Германии.

В перечень попало событие и начала мая – празднование 9 мая, парад Победы и «Бессмертный полк» вспомнили 12% опрошенных. По 10% упомянули про убийство девяти человек после ссоры в Тверской области, митинги против коррупции 12 июня и принесение мощей Николая Чудотворца в Россию. По 9% вспомнили теракты в Лондоне и финал Лиги чемпионов 2017 г., 8% запомнилась операция против «кратовского стрелка» под Москвой, 7% – пожар в 24-этажной жилой башне в Лондоне.