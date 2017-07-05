В штаб Навального в Новосибирске пришла полиция за «незаконной агитацией»

Сотрудники избирательного штаба Алексея Навального в Новосибирске заявили, что штаб заблокировала полиция. Как сообщил интернет-изданию «НГС-Новости» координатор штаба Сергей Бойко, волонтеры это обнаружили утром 5 июля, когда хотели вывезти из помещения прибывшие накануне из типографии газеты в поддержку оппозиционера. По его словам, выезд с территории волонтерам заблокировали четыре полицейских машины. Полицейские заявили, что не выпустят волонтеров и что нужно дождаться следственной группы.

Через два часа, ближе к 8 утра, к штабу подошли сотрудники центра «Э» МВД и заявили, что проводят проверку по заявлению о хранении незаконной агитации в помещении штаба. По их словам, заявитель сообщил, что видел эти материалы накануне, когда посещал штаб.

Бойко сообщил, что полицейские изъяли около 2000 газет несмотря на попытки волонтеров заблокировать входы в помещение. Большую часть поступившего тиража удалось вынести из штаба «через окна», «огородами», на машинах волонтеров. «Сибкрай» со ссылкой на Бойко сообщает, что волонтера, из машины которого полицейские изъяли газеты, повезли в отделение «для дальнейших разбирательств», на него был составлен протокол об административном нарушении за не отключенный вовремя сигнал поворота.

Оформлявший документы у изъятых газет мужчина в штатском сообщил «НГС-Новости», что он сотрудник центра по противодействию экстремизму и «изымает полиграфическую продукцию». Он добавил, что не уполномочен общаться с журналистами, и от дальнейших комментариев отказался. В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области изданию сказали, что не в курсе происходящего. В центре «Э» от комментариев отказались.

Штаб Навального в Новосибирске действует с февраля 2017 г. 4 июля туда привезли 250 000 газет с информационными материалами в поддержку Навального, их координаторы собирались переправить в другие города Сибири и Дальнего Востока. Также, по словам координатора штаба, в помещении хранились баннеры за отставку мэра Новосибирска Владимира Городецкого. Бойко утверждает, что сотрудники центра «Э» не уточнили, какие именно материалы они считают незаконной агитацией.

4 июля неизвестные разгромили штаб Навального в Краснодаре.